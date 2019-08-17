أسعار الذهب العالمية تنخفض بسبب صعود الدولار والأسهم

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تراجع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات أمس الجمعة بسبب صعود الأسهم، والدولار الأمريكي، لكن مازالت هناك العديد من المخاوف بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إلى جانب الافتقار إلى الوضوح الرؤية فيما يتعلق بالحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين التي ساعدت المعدن النفيس على تسجيل 3 أسبوع على التوالي من المكاسب.

انخفاض سعر الذهب للمعاملات الفورية

وقد صرحت وكالة الأنباء “رويترز”، إن سعر الذهب قد انخفض خلال المعاملات الفورية بنسبة مئوية تصل إلى 0.6% عند مستوى 1513.17 دولار للأونصة، خلال أواخر جلسة التداول أمس، لكن الذهب قد أنهى تعاملات الأسبوع بارتفاع بنسبة أكثر من 1%.

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تراجع العقود الأمريكية للذهب

كما تراجعت أيضاً العقود الأمريكية للذهب بنسبة مئوية تصل إلى 0.5% لتصل إلى مستوى 1523.60 دولار أمريكي للأونصة.

وقادت تلك الآمال إلى تحقيق مزيد من التحفيز الرسمي للاقتصاد، إلى جانب انحسار صعود سوق السندات، في إطار موجة من الصعود الواسعة الخاصة بالأسهم الأمريكية بختام أسبوع يعد مضطرب.

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتم من خلاله قياس قيمة العملة الأمريكية “الدولار”، في مقابل سلة من التي تتكون من 6 عملات رئيسية، حيث ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين.

وقد صعد الذهب إلى أكثر من 100 دولار أمريكي منذ بداية شهر أغسطس الراهن لعام 2019، وسط هبوط عوائد السندات العالمية، وهو أدى إلى تسليط الضوء على التوترات التجارية الصينية الأمريكية، إلى جانب تسليط الضوء على سلسلة البيانات الاقتصادية التي تعد مخيبة للآمال حول اقتصاد العالم.

انخفاض الفضة وصعود البلاتين

أما بالنسبة إلى تعاملات المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفض معدن الفضة خلال المعاملات الفورية بنسبة مئوية تصل إلى 0.7%، عند مستوى 17.13 دولار للأونصة، لكنها سجلت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب.

كما صعد البلاتين بنسبة مئوية تصل إلى 1.1%، عند مستوى 848.00 دولار أمريكي للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة مئوية تصل إلى 0.3%، عند مستوى 1448.83 دولار للأونصة.

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