السيسي: مصر حريصة على ضبط الأسعار بالأسواق التجارية

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أعلن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على ضبط آليات السوق، وأوضح السيد الرئيس، “أن التاجر يكسب في حال إتاحة الفرصة له، مش بدافع عن التاجر، لكن مينفعش نقول للتاجر متكسبش، واللي إحنا بنعمله بالصوب الزراعية هو ضبط لآليات السوق من خلال العمل على زيادة المعروض”.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاحه عدداً من المشروعات الزراعية، في قاعدة محمد نجيب العسكرية بمرسى مطروح، “أنه يجب التنسيق مع رجال الأعمال، ممن يعملون في تلك القطاعات، لأن الدولة المصرية يهمها العمل على تحقيق التوازن في التعامل مع السوق، وأن الدولة المصرية تحتاج إليهم، حيث أن السوق المصرية كبيرة جدا، ومحتاجين ننسق مع بعض علشان يكون مسارنا وحركتنا متوازنة”.

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وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، “:أن أجهزة الدولة المصرية إن لم تنسق توزيع الإنتاج، فسوف يحدث مشكلة، ضاربا المثل بتدخل الدولة المصرية بإنتاج اللحوم، لما جينا نتدخل بإنتاج اللحوم بمصر من أجل ضبط السوق أيضا، كانت أسعار اللحوم خلال السنوات السابقة مرتفعة بسبب الطلب الزائد مقابل الإنتاج القليل، ولكن بعد التدخل من قبل الدولة المصرية فقد تم تثبيت الأسعار، وتسببت لبعض صغار المزارعين بعدم تحقيق الأرباح المستهدفة، وفي نفس الوقت عاوزينه ينتج معانا، ومش عاوزينه يتوقف”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قام بافتتاح عدد من المشروعات اليوم السبت، التي تضمنت على إقامة 1300 صوبة زراعية على مساحة تصل إلى 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، إلى جانب مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع، إلى جانب إقامة مجمع لإنتاج البذور في قاعدة محمد نجيب العسكرية بمنطقة الحمام في محافظة مرسى مطروح.

وقد تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع، الذي يعد من المشروعات الكبرى بمجال الصوب الزراعية في منطقة الشرق الأوسط، خلال شهر فبراير السابق، والتي تضم ما يقرب من 100 ألف فدان من الصوب الزراعية والتي يعادل إنتاجها ما يقرب من مليون فدان من الزراعات التقليدية.

ويهدف المشروع القومي إلى المساهمة في العمل على تحقيق الأمن الغذائي، والعمل على سد الفجوة بين الإنتاج، وبين الاستهلاك، بالإضافة إلى العمل على تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية، مع ترشيد استخدام مياه الري.

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