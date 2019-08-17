تعرف على خطوات وإجراءات حجز قطع الأراضي في 8 مدن جديدة

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طرحت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة مجتمعاتها العمرانية حجز 339 قطعة أرض متميزة بـ3 مدن جديدة، و366 قطعة أرض أكثر تميزًا في 5 مدن كمرحلة تكميلية.

ووفقًا لوزارة الإسكان، فقد تم طرح 339 قطعة أرض ضمن محور أراضي الإسكان المتميز بمدن الفيوم الجديدة وبدر وأسوان الجديدة، ويبدأ الحجز بأسبقية التخصيص على الموقع الإلكتروني ابتداءً من غدِ الأحد 18 أغسطس وحتى العاشرة مساء يوم 19 أغسطس، وتتراوح مساحات الأراضي بين 465 مترًا وحتى 700 متر.

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ويستعرض “مصر 365” خرائط قطع الأراضي، والأسعار الخاصة بكل قطعة في كل مدينة على النحو التالي:

سيتم طرح 101 قطعة أرض في مدينة أسوان الجديدة بالحي الرابع، حيث وصل سعر المتر 1205 جنيهات، على أن يتم تسليم الحاجزين 31 ديسمبر المقبل.

كما سيتم طرح بها 169 قطعة أرض في مدينة بدر، بالمجاورة 8 بالحي السادس، بسعر 2690 جنيهًا للمتر، ويكون تسليم الحاجزين 31 ديسمبر المقبل.

وفي مدينة الفيوم الجديدة، سيتم طرح 28 قطع في الحي الأول بالمجاورة الأولى والرابعة بسعر 1560 جنيهًا للمتر، و3 قطع بالحي الثاني بالمجاورة الأولى بسعر 1605 جنيهات للمتر، و25 قطعة أرض في الحي الثاني بالمجاورة الثانية بسعر 1605 جنيهات للمتر، و14 قطعة في الامتداد الجنوبي الـ180 فدان بسعر 600 جنيه للمتر، على أن تكون جميع الأراضي جاهزة للتسليم.

ويقوم المتقدم بسداد 100 ألف جنيه جدية حجز، ثم يتم استكمالها لـ25% من ثمن الأرض، بالإضافة إلى سداد 1.5% من ضمن الأرض مصاريف إدارية ومجلس أمناء، كما يتم سداد الـ75% من ثمن الأرض على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات.

وأعلنت الهيئة عن طرح 366 قطعة أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا كمرحلة تكميلية في مدن (6 أكتوبر – بدر – 15 مايو- العبور – 15 مايو)، بمساحات تتراوح من 457 مترًا وحتى الى 1048 مترًا.

ويبدأ الحجز بأسبقية التخصيص على الموقع الإلكتروني بداية من غد الأحد 18 أغسطس وحتى العاشرة من مساء يوم 19 أغسطس.

وتم طرح 71 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر بمنطقة التوسعات الشرقية- حي اللوتس، بسعر 4660 جنيهًا للمتر، و70 قطعة في مدينة العبور بمنطقة خلف الحي التاسع، بسعر 3390 جنيهًا، كما يتم طرح 151 قطعة أرض في منطقة (ب) شمال الحديقة المركزية بمدينة بدر، بسعر 2815 جنيهًا.

كما تم طرح 16 قطعة أرض في مدينة 15 مايو، بمنطقة الـ115 فدان، شرق المجاورة 5 امتداد المدينة، بسعر 2890 جنيها للمتر، وطرح 58 قطعة أرض في مدينة دمياط الجديدة، بسعر 5415 جنيهًا للمتر، بمنطقة جنوب الحي المتميز منطقة 6.

نظام السداد

يقوم المتقدم للحجز بسداد 350 ألف جنيه جدية حجز، ثم يتم استكمالها لـ50% من ثمن الأرض، فضلًا عن سداد 1.5% من ثمن الأرض مصاريف إدارية ومجلس أمناء، كما يتم سداد الـ50% من ثمن الأرض المتبقية قبل الاستلام.

طريقة الحجز

يقوم المتقدم بالدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://www.hdb-reservation.com)، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، فيتم التخصيص بأسبقية الحجز على الموقع، حيث يتم إرفاق مستند سداد مقدم الحجز ليتيح الموقع بعد ذلك عدد القطع القابلة للحجز وفقا للمعروض في كل مدينة.