أسامة ربيع يخلف مهاب مميش ويشغل منصب رئيس هيئة قناة السويس

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أصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً خاص بتعيين الفريق أسامة ربيع كرئيس لهيئة قناة السويس خلفاً للفريق مهاب مميش.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياًُ بتعيين الفريق مهاب مميش، مستشاراً لرئيس الجمهورية للموانئ والمنافذ البحرية.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن الفريق مهاب مميش، قد تم تعيينه رئيسًا لهيئة قناة السويس بدرجة وزير منذ شهر أغسطس لعام 2012، وقد تم تعيينه رئيسًا للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب شغله لمنصب رئيس هيئة قناة السويس خلال أبريل لعام 2017.

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