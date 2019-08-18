فاروس: توقعات بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 1%

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قالت رضوى السويفي؛ رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أن مؤشرات الاقتصاد الحالية تقتضي بضرورة خفض الفائدة بمقدار نحو 1% في اجتماع لجنة السياسات النقدية، والمقرر أن ينعقد يوم الخميس المقبل.

وأوضحت “السويفي” في تصريحات صحفية، أن نسبة التضخم وصلت إلى أقل من 9% على أساس سنوي، وهو الرقم المستهدف من البنك المركزي في آخر 2020، بينما تم تحقيقه قبل نهاية الربع الثالث من 2019.

وأشارت أن التضخم السنوي سيكون في حدود 9-10% في الفترة المتبقية من العام الجاري مدعومًا بسنة الأساس.

وأضافت “السويفي” أن أسعار الفائدة الحالية أعلى من الفائدة الحقيقية بنحو 5% وهو أعلى من المتوسط البالغ 2%، مما يدعم خفض أسعار الفائدة بحوالي 2-3% على مدى ما تبقى من عام 2019.

وأكدت السويفي على إمكانية البنك المركزي في اتباع سياسة تحفظية في الاجتماع المقبل ويقرر تثبيت الفائدة حتى يستوعب آخر تداعيات خفض الدعم من ارتفاع الأسعار في شهر أغسطس.

وتسجل أسعار الفائدة الحقيقية نحو 15.75% للإيداع لليلة واحدة و16.75% للإقراض لليلة واحدة، فيما تسجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 16.25%.

وكان البنك المركزي في فبراير الماضي قام بخفض الفائدة إلى نحو 3% بواقع 1% منتصف فبراير 2018 ومثلها في مارس 2018 ثم قام بخفضها إلى نحو 1% في فبراير الماضي.

يذكر أن البنك المركزي سيقوم بإطلاق معيارًا جديدًا للفائدة الخالية من المخاطر مطلع أكتوبر المقبل، وسيتم تحديده يوميًا بناءً على عمليات الاقتراض بالعملة المحلية بين البنوك ليكون أولى خطوات طرح منتجات المشتقات المالية والمساعدة في دعم قرار السياسة النقدية حول الفائدة.