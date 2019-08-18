سعر الدولار يرتفع في 4 بنوك في منتصف تعاملات اليوم

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شهد سعر الدولار اليوم تحركات طفيفة حيث تراجع في بنك وارتفع في 4 بنوك بفروق طفيفة بين قرش و 3 قروش، حيث تراجع سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد بقيمة قرشين عن سعر الدولار في بداية التعاملات وصولا الى 16.52 جنية للشراء مقابل 16.62 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني بقيمة 3 قروش ليسجل 16.55 جنيه للشراء و 16.65 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار قرش واحد في البنك الزراعي المصري وصولا إلى 16.52 جنيه للشراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك سايب بقيمة 3 قروش وصولا الي 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.65 للبيع، وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي بقيمة قرش واحد ليسجل 16.55 للشراء ، 16.65 للبيع.

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واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي وبنك مصر، عند 16.52 جنيهاً للشراء مقابل 16.62 جنيها للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي اليوناني عند سعر 16.53 جنيه للشراء مقابل 16.63 جنيه للبيع.

واستقر أيضاً سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والاسكان وبنك HSBC والتنمية الصناعية وكريدي اجريكول وبلوم ومصر ايران والمصري لتنمية الصادرات عند 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار اليوم استقراره في البنك الأهلي الكويتي “بيريوس” ، والبنك المصري الخليجي والمشرق وعودة وقناة السويس والبركة عند أعلى سعر للدولار في البنوك العاملة في مصر عند 16.55 للشراء و 16.65 للبيع.

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