تعرف على الشهادات الادخارية الأعلى في سعر الفائدة بالبنوك

Advertisements

تتنافس البنوك في تقديم أعلى عائد على شهادات الادخار سعيًا وراء تحقيق الشمول المالي، وجذب المزيد من العملاء الجدد للتعامل معها، وتأتي في مقدمة الشهادات الادخارية التي تقدم فائدة مرتفعة الشهادة ذات آجال 3 سنوات، وذلك مقارنة بالعائد المقدم على الشهادات الأخرى التي تقدمها أغلب البنوك.

وتقدم البنوك عدد من المزايا على الشهادات الادخارية، من بينها السماح للعميل بالاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم بنسبة تصل إلى 95% من إجمالي قيمة الشهادة، كما تتيح للعميل حق كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر على شرائها مقابل خصم بعض الرسوم المقررة من البنك.

ويستعرض “مصر 365” الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت لآجال 3 سنوات بالجنيه المصري، حسب الأعلى في سعر الفائدة في البنوك على الترتيب.