استقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم

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استقر سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في 17 بنكًا خلال تعاملات صباح اليوم، الأحد 18 أغسطس.

حيث استقر سعر الجنيه المصري أمام الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، المصرف المتحد، والشركة المصرفية العربية الدولية عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك العربي الأفريقي الدولي نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك عودة، وبنك البركة، والبنك المصري الخليجي ليسجل نحو 16.55 للشراء، و16.65 للبيع.