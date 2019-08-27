سعر الدولار يستقر أمام الجنيه بالبنك المركزي

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شهدت تعاملات سعر الدولار اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الرسمية بالبنك المركزي المصري، عند مستوى 16.48 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع .

وتبعاً للبيانات الصادرة اليوم عن أسعار صرف العملات الأجنبية بسوق الصرافة المصري، فقد سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد ، عند مستوى 16.505 جنيهاً مصرياً للشراء وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.61 جنيهاً مصرياً.

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وسجل أعلى سعر للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، عند بنك المشرق عند مستوى 16.51 جنيهاً مصرياً للشراء وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.61 جنيهاً مصرياً، بينما سجل أقل سعر صرف للدولار الأمريكي في بنك التعمير والاسكان عند مستوى 16.49 جنيهاً مصرياً للشراء و 16.59 جنيه للبيع.

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