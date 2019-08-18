خلال عطلة عيد الأضحى.. المصريين يسحبون 20 مليار جنيه من بنكا مصر والأهلي

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سحب عملاء في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر ما يقرب من 20 مليار جنيهاً مصرياً عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنكين خلال فترة الأسبوع السابق.

البنك الأهلي: تم سحب 12 مليار جنيهاً مصرياً خلال ATM خلال الأسبوع السابق

وقد أعلنت مصادر بالبنك الأهلي المصري، أن ما يقرب من 12 مليار جنيهاً مصرياًُ قد تم سحبها عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة إلى البنك، المنتشرة بأنحاء جميع أنحاء جمهورية مصر العربية خلال فترة الأسبوع السابق بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك.

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وأضاف إلى أن البنك الأهلي المصري كان يقوم بتغذية ماكينات الصراف الآلي التابعة له على مدار اليوم طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، لتلبية خدمات السحب للعملاء.

ويمتلك البنك الأهلي المصري أكبر عدد من ماكينات الصراف الآلي ATM بالقطاع المصرفي في الدولة المصرية، والتي تسجل ما يقرب من 4060 ماكينة صراف آلي منتشرة في فروع البنك الأهلي المصري، وفي المراكز التجارية، وكذلك في المناطق العامة.

بنك مصر: إجمالي السحب من ATM خلال العيد 8 مليار جنيه

وقد أعلن مصدر في بنك مصر، إن إجمالي عمليات السحب عبر ماكينات الصراف الآلي ATM خلال فترة الأسبوع الماضي قد سجلت ما يقرب من 8 مليارات جنيهاً مصرياً، في ظل إقبال المواطنين على عمليات السحب من أجل شراء مستلزماتهم الخاصة بهم لعيد الأضحى المبارك، وقد أوضح المصدر إلى أن بنك مصر يمتلك أكثر من 2534 ماكينة صراف آلي.

في سياق متصل فقد أعلن مصدر مصرفي في أحد البنوك الخاصة، أن عمليات السحب عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المصرية، تشهد إقبال كبير خلال العطلات الرسمية المرتبطة بالأعياد، وكذلك خلال فصل الصيف، خصوصاً مع تزايد استهلاك العملاء على شراء السلع خلال قضاء عطلاتهم الصيفية، وكذلك خلال فترة الأعياد الدينية.

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