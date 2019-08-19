سعر الدولار اليوم | الدولار يرتفع في 6 بنوك بمنتصف التعاملات

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ارتفع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 19 أغسطس 2019 في 6 بنوك عاملة في مصر ، حيث شهدت أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم تحركات طفيفة في البنوك، وارتفع سعر الدولار اليوم بقيمة قرش واحد في بنك HSBC ليصل إلى 16,55 جنيه للشراء و 16,65 جنيه للبيع ، مقابل 16,54 للشراء ، 16,64 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

وارتفع سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد بقيمة 3 قروش مسجلاً 16.55 جنيه للشراء ، 16,65 جنيه للبيع، مقابل 16,52 للشراء و 16,62 للبيع في بداية التعاملات، وارتفع سعر الدولار اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات بقيمة قرش واحد ليصل إلى 16,55 للشراء و 16,65 للبيع.

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وارتفع أيضاً سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي والبنك العقاري المصري و بنك CIB بقيمة قرش واحد ليصل سعر الدولار إلى 16,54 جنيه للشراء و 16,64 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي وبنك مصر، عند 16.52 جنيهاً للشراء مقابل 16.62 جنيها للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية والبنك الأهلي اليوناني عند سعر 16.53 جنيه للشراء مقابل 16.63 جنيه للبيع.

واستقر أيضاً سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والاسكان وكريدي أجريكول وبلوم ومصر ايران عند 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع، وواصل سعر الدولار اليوم استقراره في البنك الأهلي الكويتي “بيريوس” ، والبنك المصري الخليجي والمشرق وعودة وقناة السويس والبركة عند أعلى سعر للدولار في البنوك العاملة في مصر عند 16.55 للشراء و 16.65 للبيع.

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