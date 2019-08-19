شعبة الذهب تنصح المواطنين: “الأسعار هتزيد ولا تبيعوا الآن إلا للضرورة”

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يتحدث الكثيرين في ذلك الوقت على ارتفاع أسعار الذهب خلال الأشهر القادمة، كما انتشرت العديد من التوقعات من قبل الخبراء حول تلك الزيادة، وهو ما أكده الدكتور ناجي فرج عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنه من المتوقع حدوث زيادة جديدة في أسعار الذهب حتى نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الزيادة قد لا تقل عن 15% على السعر الحالي.

ومن المقرر أن تلقى المشكلات العالمية بظلالها على أسعار الذهب، من خلال لجوء الحكومات والبنوك إلى الذهب كملاذ آمن لاحتياطي نقدي، حسبما أشار عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحاته لبرنامج “هنا العاصمة” المذاع عبر شاشة “سي بي سي”.

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وأرجع فرج، ارتفاع سعر الذهب في السوق المصرية إلى أسباب عالمية، ناصحًا المواطنين بعدم بيع المشغولات الذهبية حاليًا إلا للضرورة فقط..

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