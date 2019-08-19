انخفاض أسعار اللحوم بالسوق المحلي.. ووزير الزراعة يكشف عن السبب

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كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن سبب انخفاض أسعار الأضاحي في الأسواق المحلية هذا العام والذي تراوح من 10 لـ15% مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بسبب الجهود المبذولة من جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة الزراعة التي تسعى لتقليل الفجوة من البروتين الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية من خلال ثلاثة محاور: الزيادة العددية والكمية لرؤوس الماشية وكميات اللحوم المنتجة، رفع معدلات أداء المزارع والحظائر للحيوانات المزرعية، والتحسين الوراثي ونشر التراكيب الوراثية المتميزة على مربي ومنتجي الثروة الحيوانية.

وأشار وزير الزراعة، في بيان، اليوم الاثنين، أن المشروع القومي لإحياء البتلو، كان يستهدف ذبح عدد 550 ألف رأس من البتلو سنويًا على وزن 80 – 120 كجم تقريبًا، بنسبة تصافي أقل من 50% ليعطي كمية من اللحوم تعادل 27500 طن تقريبًا، موضحًا أن تطبيق القرار الوزاري الذي يقتضي بمنع ذبح البتلو وتسمين العجول إلى وزن 400 كجم على الأقل، سيتسبب في أن يكون نسبة التصافي فيها في حدود 60%، وبالتالي نفس عدد الرؤوس 550 ألفًا أصبح ينتج كمية من اللحوم تعادل 132 ألف طن تقريبًا أي خمسة أضعاف.

وأوضح وزير الزراعة خطوات رفع كفاءة حظائر المواشي (التسمين – الحلاب)، وذلك من خلال تيسير وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص التشغيل مع الالتزام بكل معايير الأمن والأمان الحيوي داخل وحول المزارع.