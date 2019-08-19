تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة استقراراها خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مثل أمس الأحد.
وبين 1.5 و3.9 جنيه، كان سعر كيلو الطماطم ، بينما تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه.
وفيما يلي نعرض أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفاصوليا بين 20 و30 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البامية بين 12 و18 جنيها.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.
العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.
التين البرشومي بين 5 و10 جنيهات.
الجوافة بين 4 و6 جنيهات.
وبين 10 جنيهات و15 جنيها، وصلت أسعار البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات).
وتراوحت أسعار المانجو البلدي 5 و10 جنيهات.
وتراوحت اسعار المانجو العويس بين 14 و24 جنيها.