هارفارد للتنمية: توقعات بنمو اقتصاد مصر إلى 6.8% بحلول عام 2027

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كشفت مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية عن توقعاتها بنمو الاقتصاد المصري بمعدل نحو 6.8% حتى عام 2027.

وأوضحت المؤسسة في تقرير لها أنه من المتوقع أن يصبح اقتصاد مصر ضمن أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم.

وتعتمد المؤسسة في تقاريرها على مقياس يسمى “التعقد الاقتصادي”، وهو المقياس الذي يوضح مدى التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة في صادرات كل دولة.

وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير صادر له، أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى نحو 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% خلال السنة المالية 2018.

وفي العام المالي الماضي؛ بلغ معدل النمو نسبة 5.6%، والذي يعتبر أعلى معدل نمو يتم تحقيقه منذ سنوات، كما يعتبر هذا المعدل واحدا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، وفقًا لبيان لوزارة المالية.

وتستهدف الحكومة، الوصول بمعدلات النمو إلى أكثر من 6% في موازنة السنة المالية 2019-2020.