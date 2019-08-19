تراجع جديد بأسعار الذهب في مصر الآن

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تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 19 أغسطس 2019، في مصر بعد استقراره لقرابة 3 أيام في أسواق الصاغة المصرية، حيث تراجع سعر الذهب اليوم عيار 24 بقيمة 5 جنيهات ليصل إلى 790 جنيه في مقابل 795 جنيه ببداية التعاملات.

وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 21 بقيمة 5 جنيهات وصولا الى 691 جنيه، وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 بنفس القيمة ليصل إلى 592 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5528 جنيه بتراجع قدرة 40 جنيه.

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وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم بفعل ارتفاع الدولار وتعافي الأسهم فيما ساهمت تلميحات من بنوك مركزية كبرى حول العالم بتبني المزيد من إجراءات التحفيز في تهدئة المخاوف من حدوث ركود.

وقالت وكالة رويترز إن سعر الذهب تراجع في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1507.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1515.70 دولار للأوقية.

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