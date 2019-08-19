مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يغلق متراجعًا بنسبة 0.66%

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أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30″، خلال تداولات اليوم الاثنين، حيث تراجع مؤشر البورصة بنسبة 0.66% عند مستوى 14304.37 نقطة.

وانخفض أيضاً مؤشر البورصة “EGX30 Capped”، وهو المؤشر المحدد للأوزان بنسبة مئوية تصل إلى 0.8% وتم الإغلاق عند مستوى 17545.98 نقطة.

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كما اختتمت تعاملات اليوم مؤشر “EGX50 EWI”، وهو مؤشر أكبر 50 شركة متداولة خلال معاملات اليوم الاثنين، دون أي تغيير عند مستوى 2134.43 نقطة.

خلال تعاملات اليوم صعدت مؤشرات “EGX100” بنسبة مئوية تصل إلى 0.15%، حيث تم إغلاق تعاملات اليوم عند مستوى 1430 نقطة، كما أغلق مؤشر “EGX70” مرتفع بنسبة 0.61%، حيث تم إغلاق التعاملات عند مستوى 546.13 نقطة.

وسجل حجم تداول اليوم بالبورصة المصرية خلال جلسة الاثنين عند قيمة 917.4 مليون جنيهاً مصراً، وتراجع رأس المال السوق المصري عند مستوى 2.4 مليار جنيهاً مصرياً، ليسجل 755.4 مليار جنيهاً مصرياً عند نهاية تعاملات اليوم.

واتجه المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية وحدهم إلى البيع خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتبلغ صافي مبيعات الأجانب في البورصة اليوم إلى ما يقرب من 108.4 مليون جنيهاً مصرياً.

بينما اتجه المستثمرين المصريين، وكذلك المستثمرين العرب بالبورصة المصرية إلى الشراء، ليسجل صافي مشتريات المصريين إلى ما يقرب من 84.3 مليون جنيهاً مصرياً، وسجل صافي مشتريات العرب في البورصة المصرية إلى ما يقرب من 24.1 مليون جنيهاً مصرياً.

وسجل عدد أسهم الشركات المرتفعة خلال تعاملات اليوم الاثنين ما يقرب من 74 شركة، بينما تراجعت أسهم 57 شركة، ولم تتغير أسهم ما يقرب من 41 شركة.

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