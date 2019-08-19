سعر الدولار الأمريكي يرتفع قرشاً واحداً أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي

Advertisements

ارتفعت سعر بيع الدولار اليوم الاثنين خلال التعاملات الرسمية في البنك المركزي المصري، بقيمة قرشاً واحداً حيث سعر بيع الدولار اليوم قيمة 16.66 جنيهاً مصرياً، مقابل سعر بيع أمس الأحد الذي سجل ما يقرب من 16.65 جنيهاً مصرياً.

بينما استقرت سعر شراء الدولار اليوم عند نفس مستويات تعاملات أمس الأحد حيث سجل سعر شراء الدولار اليوم ما يقرب من 16.53 جنيهاً مصرياً.

Advertisements

وتبعاً للبيانات الصادرة اليوم الخاصة بسعر صرف العملات الأجنبية بسوق الصرافة المصري، فقد سجل متوسط سعر صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية اليوم الاثنين، عند مستوى 16.54 جنيهاً مصرياً للشراء وسجل سعر بيع الدولار ما يقرب من 16.64 جنيهاً مصرياً.

كما سجل أعلى سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه، خلال تعاملات بنك المشرق عند مستوى 16.55 جنيهاً مصرياً للشراء وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.65 جنيهاً مصرياً، بينما سجل أقل سعر صرف للدولار اليوم أمام الجنيه خلال تعاملات البنك الزراعي المصري عند مستوى 16.52 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.62 جنيهاً مصرياً.

أقرا المزيد سعر الدولار اليوم | الدولار يرتفع في 6 بنوك بمنتصف التعاملات