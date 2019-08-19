الدولار يرتفع لأعلى مستوى له خلال أسبوعين

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شهد سعر الدولار الأمريكي، اليوم ارتفاعا ملحوظا أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات اليوم الاثنين، الموافق 19أغسطس، حتى وصل لأعلى مستوى له خلال أسبوعين وسط مراقبة التطورات التجارية والاقتصادية.

وصرح مصدر مسؤول بالإدارة الأمريكية أن هذا الارتفاع الذي شهدته الورقة الخضراء، هذا ويأتي ارتفاع الدولار الأمريكي بالتزامن مع تصريحات واشنطن التي تقلل من مخاوف حدوث ركود اقتصادي، في الوقت الذي ارتفعت فيه آمال قيام البنوك المركزية بإجراءات تحفيزية لتجنب الركود المنتظر.

وعلى صعيد آخر ، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدعوة لخفض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مطالباً ببعض التيسير الكمي من أجل دعم الاقتصاد.

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لذلك فنجد أن نهاية الأسبوع الماضي، قد شهدت بداية تعافي الورقة الخضراء بدعم بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة، بعدما سجل الدولار تراجعاً طوال الأسبوع نتيجة مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، بأنه غير مستعد بعد لإتمام اتفاق تجاري مع الصين، علامة تدل عن رغبة واشنطن في أن ترى الصين تحل أولاً التظاهرات الحالية في هونج كونج.

هذا وتتجه الأنظار إلى جاكسون هول في نهاية الأسبوع الجاري حيث ينعقد الاجتماع السنوي الذي يحضره رؤساء البنوك المركزية الكبرى حول العالم.

كذلك يترقب المستثمرون أن يكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الجاري عن محضر اجتماعه الأخير الذي قرر خلاله خفض معدل الفائدة.

وجاء في تعاملات اليوم أنه بحلول الساعة 6:25 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1086 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 106.59 ين.

كما استقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلة 1.2137 دولار، فيما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة عند 0.9809 فرنك.

وفي هذه الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو0.2 بالمائة عند 98.314، وهو أعلى مستوى منذ مطلع أغسطس الجاري.