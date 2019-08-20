مهلة للفائزين بقرعة أراضي الإسكان لسداد مقدم الحجز.. إليكم التفاصيل

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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد وافقت على أن يتم منح مهلة لمدة شهر كامل من تاريخ نشر الإعلان في الصحف المصرية، للمواطنين الفائزين بقطع أراضي “الإسكان الاجتماعي، الإسكان المتميز، الإسكان الأكثر تميزاً”، والذين لم يستكملوا سداد مقدم الحجز الأراضي خلال المهلة الممنوحة لهم، ولم يستردوا مقدمات الحجز الخاصة بهم.

وأضاف وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال البيان الصادر عنه اليوم، أن المهلة للقرعات العلنية التي قد تم الإعلان عنها بعد تاريخ 27 من شهر يوليو لعام 2017، وقبل القرعة المُعلن عنها في تاريخ 17 من شهر سبتمبر لعام 2018، من أجل استكمال دفع مقدمات الحجز.

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وأوضح وزير الإسكان، أن استكمال مقدمات الحجز خلال المهلة المحددة لمدة شهراً، تبعاً للشروط الآتية:

أن تكون القطع السابق الفوز بها قطع شاغرة.

يتم التعامل مع تلك الأراضي تبعاً للأسعار المعمول بها خلال الوقت الراهن.

في حالة إعادة طرح قطع الأراضي إلى المواطنين، يُسمح لهم بالدخول بالقرعة الجارى الإعداد لها، مع قيام العملاء بالتوقيع على إقرار بالموافقة على التعامل مع الأسعار الراهنة.

أعلن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعي، إلى أنه يتم طرح أراضي بديلة “على حسب المُتاح من الأراضى”، إلى العملاء، الذين لم يقوموا باستكمال دفع مقدم الحجز خلال المهلة الممنوحة لهم، ولم يقوموا باسترداد مقدمات الحجز للقرعات العلنية المُعلن عنها بداية من عام 2014، إلى عام 2017، وقد تم إعادة طرح أراضيهم في قرعات أخرى، وقد أصبحت غير شاغرة، ويتم التعامل بالأسعار المعمول بها خلال الوقت الراهن.

وتابع المهندس طارق السباعي، أن خطوات حجز قطع الأراضي تبعاً للتالي:

يتم حجز قطع الأراضي عبر الموقع الإلكترونى “on line”، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.

يكون التخصيص بأولوية الاختيار.

قيام العملاء بالتوقيع على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الراهنة.

الالتزام بالشروط البنائية الخاصة بقطع الأراضى البديلة.

التقدم بالحجز لنفس المدينة السابق التقدم لها.

مع التزام العميل بالشروط العامة، والشروط المالية والعقارية الواردة في كراسة الشروط التى تم التقديم لها خلال الفترة من الثاني من شهر يوليو لعام 2018، وحتى يوم 22 من شهر يوليو لعام 2018.

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