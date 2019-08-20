أسعار الدولار تنخفض ببنكين وترتفع في ثالث بمنتصف التعاملات

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انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة المصرية “الجنيه”، خلال تعاملات بنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستوى سعر صرف الدولار أمس الاثنين، بينما ارتفع سعر صرف الدولار اليوم ببنك كريدي أجريكول، واستقر سعر صرف الدولار بـ 7 بنوك أخرى داخل سوق الصرافة المصري.

انخفاض سعر صرف الدولار اليوم

انخفض سعر صرف الدولار اليوم، خلال تعاملات البنك التجاري الدولى بقيمة قرشين، إلى مستوى 16.53 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.63 جنيهاً مصرياً.

هبط سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم بقيمة قرشاً واحداً خلال تعاملات بنك التعمير والإسكان إلى مستوى 16.53 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.63 جنيهاً مصرياً.

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم ببنك كريدي أجريكول

ارتفع سعر صرف الدولار الدولار اليوم، بقيمة قرشاً واحداً خلال تعاملات بنك كريدي أجريكول، إلى مستوى 16.55 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.65 جنيهاً مصرياً.

استقرار سعر صرف الدولار اليوم بـ 7 بنوك

شهد سعر صرف الدولار اليوم حالة من الاستقرار على نفس مستوى سعر صرف الدولار مساء أمس الأثنين، بنكي الأهلي ومصر عند مستوى 16.52 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.62 جنيهاً مصرياً.

استقر سعر صرف الدولار اليوم ببنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية عند مستوى 16.53 جنيهاً مصرياً للشراء وسجل سعر البيع 16.63 جنيهاً مصرياً.

بقى سعر صرف الدولار اليوم ثابتاً خلال تعاملات بنكي البركة وقناة السويس عند مستوى 16.55 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.65 جنيهاً مصرياً.

استقر سعر صرف الدولار اليوم بمصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 16.56 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.65 جنيهاً مصرياً.

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