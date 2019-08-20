بفضل آمال التحفيز وتهدئة توترات التجارة.. أسعار النفط ترتفع من جديد

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ارتفعت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أسعار النفط، وذلك بفضل التفاؤل بعد تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية، والدولة الصينية، التي أدت إلى تعزيز آمال بأن الاقتصادات الكبرى في العالم سوف تتبني إجراءات تحفيز من ألج درء تباطؤ اقتصادي العالمي المحتمل، الذي قد يضر بالطلب على النفط، بحسب التصريحات التي أعلنتها وكالة الأنباء “رويترز”.

حيث ارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت بقيمة 8 سنتات عند مستوى 59.82 دولار أمريكي للبرميل، مع حلول تمام الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، بعد تحقيق مكاسب بنسبة 1.88% التي قد حققها خلال تعاملات مساء أمس الاثنين.

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وقد ارتفع الخام الأمريكي بقيمة 9 سنتات إلى مستوى 56.30 دولار أمريكي للبرميل، بعد أن ارتفع بنسبة مئوية تصل إلى 2.44% خلال جلسة التعاملات السابقة.

وقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، إنها سوف تمدد مهلة السماح لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية من أجل شراء مكونات من شركات أمريكية، وهذا يعد مؤشر على التهدئة البسيطة الخاصة بالنزاع التجاري القائم بين أكبر اقتصاديين بالعالم الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

كما دعم سعر خام النفط الاتجاه الصعودي الخاصة بالأسهم حول العالم إلى التنامي عن التوقعات، حيث أن الاقتصادات العالمية سوف تتحرك من أجل التصدي لتباطؤ النمو الاقتصاد العالمي.

خلال الوقت نفسه، فقد كشف استطلاع للرأي، تم إجراءه من قبل وكالة الأنباء “رويترز”، شمل 7 محللين اقتصاديين، عن توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأمريكية بواقع يصل إلى 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 19 من شهر أغسطس الراهن 2019.

يعمل معهد البترول الأمريكي على رصد البيانات الخاصة بالمخزونات خلال وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

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