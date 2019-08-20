المالية تبحث مع فيسبوك الضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي

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عقد وزير المالية المصري محمد معيط اجتماع موسع مع عدد من ممثلي شركة “فيسبوك”، حيث إن الحكومة المصرية بصدد الانتهاء من مشروع قانون جديد يخص “ضريبة الدخل”، ويتضمن مشروع القانون الجديد التطبيق الضريبي على الإعلانات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المنصات الرقمية، وذلك من قبل فريق متخصص من قبل وزارة المالية المصرية، ومن قبل مصلحة الضرائب المصرية.

وجاء خلال البيان الصادر من قبل وزارة المالية المصرية، أنه سوف يكون هناك تعاون مع شركة “فيسبوك”، من أجل الاستفادة من الخبرة الدولية بمجال التطبيقات الضريبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات، وكذلك الخدمات المقدمة عبر مواقع الإنترنت.

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وذكر أن وزارة المالية المصرية سوف تقوم بالتعاون مع أصحاب مصلحة الضرائب المعنيين بما في ذلك شركة “فيسبوك”، فور الانتهاء من الصياغة الأولية الخاصة بمشروع القانون الجديد، من أجل تلقي مقترحاتهم، وذلك فور الانتهاء من مشروع القانون الذي سوف يتم طرحه من خلال المجتمع المدني من أجل تلقى مقترحاتهم، وتلقى آرائهم.

وتبعاً للبيان الصادر عن وزارة المالية المصرية، فقد عقد الدكتور محمد معيط مع ممثلي شركة فيسبوك، على ضوء استجابة الشركة لدعوة الموجة لها من قبل وزارة المالية المصرية من أجل استعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر مواقع الإنترنت، وعلى التجارة الالكترونية، وكذلك عرض الآليات الخاصة بتنفيذها بالدولة المصرية بشكل توافقي لما لدى شركة “فيسبوك”، من خبرات كبرى ومختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى بهذا المجال.

وقد حضر فعاليات الاجتماع نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ومستشار وزير المالية لشئون الضرائب رمضان صديق، ورئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات منى ناصر.

وأوضح وزير المالية أن الهدف من العمل على إعداد تلك التشريعات القانونية هو العمل على مواكبة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، تكنولوجيا التحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة خلال هذا العصر، من أجل ضمان استمرار النمو، والاتساق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الموازي بالاقتصاد الرسمي المصري، بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الأعمال من أجل ضمان التنافسية العادلة بالسوق المصري، وهو ما سوف ينعكس بشكل إيجابي علي الاقتصاد القومي المصري ككل.

كما أوضح البيان الصادر عن المالية المصرية أن ممثلي شركة فيسبوك، قد أعلنوا عن ترحيبهم بالحوار المفتوح مع الدولة المصرية، في ظل الإصلاحات الاقتصادية المصرية الأخيرة، وأكدوا على حرصهم على الوصول لأفضل الحلول العملية، والحلول المقبولة مع كافة الأطراف المعنية، وكما أن الشركة سوف تتعاون مع وزارة المالية المصرية من خلال تقديم أفضل الخبرات الدولية لديها، لما فيه صالح اقتصاد الدولة المصرية.

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