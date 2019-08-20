تأجيل بيع مول صن سيتي بالمزاد العلني لشهر سبتمبر القادم 2019

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أعلنت محكمة القاهرة الاقتصادية، عن تأجيل عقد جلسة المزاد العلني الإجباري، التي كان المتعين أن تتم اليوم الثلاثاء، من أجل بيع “مول صن سيتي”، القائم في منطقة شيراتون التابعة لمحافظة القاهرة، لصالح بنك الإسكندرية، وقد أوضحت المحكمة أنه تم تأجيل البيع إلى منتصف شهر سبتمبر القادم لعام 2019.

وقد أعلنت مصادر مطلعة، إن تأجيل بيع مول صن سيتي بالمزاد العلني، جاء بسبب قلة أعداد للمستثمرين المتقدمين إلى شراء المول في المزاد العلني.

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وسوف يتم مول صن سيتي القائمة في منطقة الشيراتون لصالح بنك الإسكندرية، يأتي ذلك بهدف سداد مديونية على شركة “إتش إن إس جروب”، المالكة لمول صن سيتي، والتي تتجاوز مليار جنيهاٌ مصرياً.

وحددت محكمة القاهرة الاقتصادية ثمن أساسي من أجل بيع كامل أراضي، ومباني التابعة إلى مول صن سيتي بما يقرب من 4.15 مليار جنيهاً مصرياً، وتأمين دخول المزاد يصل إلى 41.5 مليون جنيهاً مصرياً.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مول صن سيتي القائمة في منطقة شيراتون التابعة لمحافظة القاهرة يقع على مساحة تقرب من 27904 متر مربع، ومكون من تسعة أدوار بالإضافة إلى وجود السطح، ويحتوى المول على عدد من المحلات التجارية الكبرى، كما يوجد به مدينة ملاهي، إلى جانب وجود فندق، وقاعات سينمائية.

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