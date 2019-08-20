الذهب يرتفع عالميا ويمحو خسائره

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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتمكن المعدن من محو خسائره الماضية، وتحول تركيز المستثمرين نحو محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف النمو الاقتصادي، ويترقبون كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير غداً، كما ينتظرون انعقاد اجتماع جاكسون هول لرؤساء البنوك المركزية في نهاية الأسبوع الجاري.

وقررت الولايات المتحدة أمس تمديد فترة السماح الممنوحة لشركة “هواوي” والتي تسمح لها بشراء المنتجات الأمريكية لمدة 90 يوماً إضافية.

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قررت الولايات المتحدة في مايو الماضي حظر بعض الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة “هواوي”، وذلك قبل أن تخفف بعض تلك القيود والسماح لـ”جوجل” وغيرها من الشركات بالعمل مع “هواوي” لمدة 90 يوماً.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب في الساعة 12:54 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.2 بالمائة أو ما يعادل 3.20 دولار ليصل إلى 1514.80 دولار للأوقية، بعد أن كان تراجع لمستوى 1503 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

يذكر أن سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر فقد نحو 12 دولارا للأوقية عند تسوية جلسة أمس وسط إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة.

بنحو 0.5 بالمائة أو ما يوازي 7.15 دولار صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفرفي تمام الساعة 1:04 مساءً بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 1503.07 دولار للأوقية بعد أن كان تراجع دون حاجز 1500 دولار للأوقية في وقت مبكر من التعاملات.

واستقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.373، لكنه قريب من أعلى مستوى في 3 أسابيع.