شركة دانا بتروليوم الكورية تعتزم زيادة استثماراتها بالدولة المصرية

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صرح رئيس مؤسسة البترول الكورية الجنوبية المالكة لشركة دانا بتروليوم الكورية سونجو يون، إن الشركة تستهدف خلال الوقت الراهن العمل على زيادة حجم استثماراتها داخل الدولة المصرية خلال الفترة القادمة في ظل الاحتمالات الجيدة الخاصة بقطاع الطاقة، إلى جانب تقديم العديد الحوافز للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إتاحة المناخ الازمة الجاذب للاستثمار الأجنبية بمصر.

وأضاف خلال لقاءه الذي عقد مع وزير البترول المصري الدكتور طارق الملا، أن حجم إنتاج شركة دانا بتروليوم من الزيت الخام في مشروعها القائم على الأراضي بمصر يسجل ما يقرب من 12 ألف برميل يومياً خلال الفترة الراهنة.

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وقد أعلن سونجو يون أن خطة العمل تستهدف العمل على زيادة إنتاج الزيت الخام بتراكيب جيولوجية جديدة لم يتم اختبارها من قبل بما يسهم في العمل على فتح آفاق جديدة، والعمل على زيادة مستويات الإنتاج فيها، والشركة الكورية ترغب بالدخول في المزايدات الجديدة التي سوف يتم طرحها من قبل قطاع البترول المصرى خلال الفترة القادمة.

وتبعاً للبيان الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية فقد قام وزير البترول المصري الدكتور طارق الملا بمناقشة رئيس مؤسسة البترول الكورية في العديد من المجالات الخاصة بعمل شركة دانا بتروليوم بالمناطق التى تعمل بها داخل الأراضي المصرية بمنطقة خليج السويس، وأراضي الصحراء الشرقية، وكذلك في أراضي الصحراء الغربية، وأنشطتها بمنطقة بحر الشمال.

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