البورصة تغلق اليوم على ارتفاع جماعي.. ورأس المال يكسب 6.6 مليار جنيهاً مصرياً

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أنهى تعاملات اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30″، مرتفعاً نسبة 0.86% عند مستوى 14428.08 نقطة.

كما ارتفع مؤشر “EGX30 Capped”، وهو المؤشر المحدد للأوزان بنسبة مئوية تصل إلى 1.13% ليغلق عند مستوى يقرب من 17743.63 نقطة.

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ارتفع أيضا خلال تعاملات اليوم مؤشر “EGX50 EWI” لأكبر 50 شركة متداولة، بنسبة مئوية تصل إلى 1.8% عند مستوى 2172.83 نقطة.

وقد ارتفع مؤشرات”EGX100″ بنسبة مئوية تصل إلى0.94% ليغلق عند مستوى 1443.44 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر “EGX70” بنسبة مئوية تصل إلى 0.91% ليغلق عند مستوى 551.08 نقطة.

وقد سجل حجم التداول جلسة اليوم الثلاثاء بالبورصة المصرية ما يقرب من 1.05 مليار جنيهاً مصرياً، كما ارتفع رأس المال السوقي إلى ما يقرب من 6.6 مليار جنيهاً مصرياً، ليصل إلى مستوى 762 مليار جنيهاً مصرياً مع نهاية التعاملات اليومية.

وقد اتجه المصريين وحدهم خلال تعاملات اليوم بالبورصة المصرية إلى الشراء، لتبلغ صافي مشتريات المصريين في البورصة اليوم ما يقرب من 142.4 مليون جنيهاً مصرياً.

بينما اتجه المستثمرين الأجانب، وكذلك المستثمرين العرب إلى البيع، لتسجل صافي مبيعات الأجانب ما يقرب من 19.97 مليون جنيهاً مصرياً، وسجل صافي مبيعات المستثمرين العرب ما يقرب من 122.49 مليون جنيهاً مصرياً.

سجل عدد أسهم الشركات المرتفعة خلال تعاملات اليوم ما يقرب من 102 شركة، بينما تراجعت أسهم ما يقرب من 34 شركة، وظل مستقرة أسهم ما يقرب من 36 شركة خلال تعاملات اليومية بالبورصة المصرية.

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