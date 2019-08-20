تعرف على رسوم الاستعلام عن الرصيد والسحب من الصراف الآلي في 31 بنكًا

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من المعروف أنه بإمكان أي عميل السحب من ماكينات غير تابعة لمصرفه، وأنه من المسموح له الصرف من هذه الشبكة التابعة لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، ولكن مع إضافة بعض الرسوم وعمولة تحصل عليها البنوك

حيث تفرض البنوك عمولات على العملاء فى حالة سحبهم من صرافات آلية “ATM” غير المشتركين فيها او غير تابعة للبنك ، ولكن فى حالة إذا سحب العميل من ماكينة الصراف الآلى التابع له فلن يتم فرض عليه أى عمولة، وتكون تعاملاته مجاناً.

هذا ويمكن لأي عميل السحب من ماكينات غير تابعة لمصرفه، والصرف من هذه الشبكة التابعة لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، ولكن يتم فرض عليه رسوم وعمولة تحصل عليها البنوك.

ويعرف الاقتصاديون عمولات السحب بأنها عبارة عن مبالغ تقوم البنوك بخصمها بشكل مباشر من حساب العميل ، عند قيامه باستخدام ماكينات الصراف الآلى الخاصة بنوك أخرى.

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وإليكم المثال التالي للشرح، اذا كنت عميل للبنك الأهلى المصرى وأردت سحب مبلغ 5 آلاف جنيه من صراف آلي تابع لبنك مصر فإنك ستدفع عمولة لبنك مصر قدرها 5 جنيهات فى السحبة الواحدة.

ويرصد لكم موقع “مصر 365* فى هذا التقرير أسعار العمولات على السحب والاستعلام عن الرصيد فى عدد 31 بنكاً عاملا في المجال المصرفي بمصر، حيث فى حالة سحب العميل من بنك آخر غير التابع له.

بنك الإسكندرية

رسوم 10 جنيهات فى السحب فى المرة الواحدة.

البنك الأهلي المصري

رسوم 5 جنيهات فى السحب و1.5 فى الاستعلام.

البنك التجاري الدولي

رسوم 2 % بحد أدنى 20 جنيها

العربي الإفريقي الدولي

رسوم 8 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام

بنك مصر

رسوم 6 جنيهات فى السحب فى المرة الواحدة.

المصرف المتحد

رسوم 6 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.

بنك الشركة المصرفية العربية

رسوم 7 جنيهات فى السحب.

بنك كريدى أجريكول-مصر

رسوم 6 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.

التجارى وفا بنك إيجيبت

رسوم 3 أو 5 جنيهات حسب نوع الكارت المستخدم.

قطر الوطني الأهلي QNB

رسوم 5 جنيهات فى السحب و2 جنيه فى الاستعلام.

بنك المؤسسة ABC

رسوم 7 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.

بنك الكويت الوطنى

رسوم 7 جنيهات فى السحب و 4 جنيهات فى الاستعلام.

بنك أبو ظبى الأول

رسوم 5 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.

بنك التعمير والإسكان

رسوم 3 إلى 5 جنيهات فى السحب و3 إلى 5 جنيهات فى الاستعلام.

البنك الأهلى المتحد – مصر

رسوم 6 جنيهات فى السحب و6 جنيهات فى الاستعلام.

بنك بلوم – مصر

رسوم 5 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.

البنك الأهلى اليونانى – مصر

رسوم 5 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.

بنك الاتحاد الوطني

رسوم 6 جنيهات فى السحب و 3 جنيهات فى الاستعلام.

بنك القاهرة

رسوم 7 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.

البنك المصرى الخليجى

رسوم 5 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.

بنك المشرق – مصر

رسوم 4 جنيهات فى السحب و1.5 جنيه فى الاستعلام.

بنك الإمارات دبى الوطنى

رسوم 6 جنيهات لصرافات تحمل علامة 123 و20 جنيها للباقى.

أبو ظبى الإسلامى

رسوم أول حركتين مجانًا طوال الشهر أما بعد ذلك بـ5 جنيهات.

البنك العقارى المصرى العربى

رسوم 4 جنيهات فى السحب و4 جنيهات فى الاستعلام.

بنك عوده – مصر

رسوم 8 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.

HSBC

رسوم 10 جنيهات فى السحب.

بنك البركة – مصر

رسوم 6 جنيهات فى السحب و6 جنيهات فى الاستعلام.

بنك الاستثمار العربى

رسوم 5 جنيهات فى السحب و2 جنيه فى الاستعلام.

البنك الأهلى الكويتى

رسوم 6 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.

البنك العربى

رسوم 6 جنيهات فى السحب والاستعلام غير متوافر.

البنك المصرى لتنمية الصادرات

رسوم 5 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام