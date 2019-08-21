البترول: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً

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صرح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، إن الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر قد ارتفعت إلى ما يقرب من 2.7 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى قبل الموعد المخطط له بخطة تنمية حقل ظهر قبل 4 أشهر، وذلك بعد الإنتهاء من العمل على تنفيذ وضع الخط البحرى الثانى بقطر يصل إلى 30 بوصة، وطول يبلغ حوالي 215 كيلو متر بمنتصف شهر أغسطس الراهن لعام 2019.

وأضاف البيان الصادر عن وزارة البترول المصرية أن الخط البحري الثاني يربط آبار الجزء الجنوبي من حقل ظهر للغاز الطبيعي على الإنتاج، ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة خلال الوقت الراهن الى ما يقرب من 12 بئراً، والإنتاج الراهن لحقل ظهر يمثل حوالي 8 أضعاف الإنتاج خلال عامين منذ بدء باكورة إنتاج حقل ظهر خلال شهر ديسمبر لعام 2017.

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أعلن رئيس شركة بتروبل عاطف حسن، إن الشركة التي قد تم اسناد مهمة تنمية حقل ظهر إليها، قد نجحت في أن تقوم بوضع باكورة إنتاج المرحلة الأولى لحقل ظهر على خريطة الإنتاج خلال شهر ديسمبر لعام 2017 مروراً بمراحل زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي التصاعدية، والانتهاء من تشغيل كافة الوحدات الخاصة بالإنتاج الخامسة، والسادسة، والسابعة المتبقية بالمحطة البرية خلال الربع الأول من العام الراهن 2019، ما كان له آثر كبير في العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية الخاصة للمحطة البرية إلى جانب العمل على تطوير منصة التحكم البحرية من أجل استيعاب توصيلات الكابل الكهروهيدروليكي الثانى بطول يصل إلى 160 كيلو متر، والذى قد تم الانتهاء منه بمدة زمنية طويلة، حيث انتهى خلال شهر مارس السابق لعام 2019، من أجل التحكم بآبار المنطقة الجنوبية.

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