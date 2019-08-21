قمة مجموعة السبع تنطلق بفرنسا بمشاركة الرئيس السيسي السبت القادم

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أعلنت السفارة فرنسا بالقاهرة اليوم الأربعاء، عن فعاليات قمة رؤساء دول، وحكومات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي سوف تنطلق يوم السبت القادم في بياريتز، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي.

وأضافت أن السفارة الفرنسية بالقاهرة أن تلك القمة سوف تشكل حدث أساسي خلال فترة الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع التي وضعت مكافحة أوجه انعدام المساواة بمحور المناقشات التي سوف تتم خلال يوم السبت القادم بفرنسا.

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وأشارت السفارة إلى أن مجموعة الدول السبع التي تضم الدولة الفرنسية، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وكندا والاتحاد الأوروبي، ولفتت السفارة إلى أن مؤتمر قمة سوف يعقد في بياريتز بصيغته متجددة تجمع تلك الدول شريكة خصوصاً الدولة المصرية، والدول الإفريقية الأخرى من أجل أن يتم طرح حلول مشتركة فعالة من أجل مكافحة كافة أشكال اللامساواة.

وأوضحت السفارة الفرنسية بالقاهرة أن الدولة الفرنسية قد قامت في ظل رئاستها لمجموعة الدول السبع الأطر اللازمة من أجل مكافحة أوجه اللامساواة، من خلال 5 أولويات تتضمن التالي:

مكافحة أوجه انعدام المساواة بالمصير، وذلك من خلال العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين.

الانتفاع بالتعليم، الانتفاع بالخدمات الصحية الجيدة.

تقليص أوجه انعدام المساواة البيئية من خلال حماية كوكب الأرض بفضل التمويل المخصص للأنشطة المناخية.

الانتقال البيئي المنصف الذي يركّز على حماية وصون التنوّع البيولوجي، وحماية وصون المحيطات.

تتضمن تلك الأولويات العمل من أجل إحلال السلام، ومكافحة التهديدات الأمنية، والتهديدات الإرهابية التي تزعزع أسس المجتمعات، واغتنام الفرص التي يتيحها المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي على نحو أخلاقي يفيد الإنسان، والعمل على تجديد الشراكة مع القارة الإفريقية على نحو يتّسم بقدر أكبر من الإنصاف.

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