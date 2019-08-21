تفاصيل فوائد شهادات الادخار “الإسلامية” في 10 بنوك

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بهدف جذب شريحة العملاء الذين لا يتعاملون مع المنتجات المصرفية التقليدية والتزامهم بقيم وأحكام الإسلام، تتيح بعض البنوك للعملاء إصدار شهادات ادخار تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والتي يكون بها ضوابط محددة لاحتساب العائد على هذه الشهادات تتمثل في تحديد متوسط عائد تقديري على الشهادات تتعرض للصعود أو الهبوط وفقا لصافي الإيرادات السنوية على أعمال البنك.

وتتراوح مدة تحديد البنوك آجالا للشهادات بين 3 سنوات، و4 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات، و10 سنوات في بعض الأحيان، كما يتباين العائد على الشهادة حسب دورية صرف العائد شهرية، أو ربع سنوية، أو نصف سنوية، أو سنوية، أو تراكمية.

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ووفقا للتعليمات الموقع عليها العميل تسمح البنوك للعميل بكسر الشهادة قبل أجل استحقاقها بشرط مرور 6 أشهر على شراء الشهادة، ولكن بعد خصم غرامة محددة على الشهادة.

ويحتاج العميل لإصدار شهادة إسلامية تقديم صورة من الرقم القومي، وفتح حساب توفير بالبنك.

وفي السطور التالية نعرض جميع تفاصيل شهادات الاستثمار أو الادخار الإسلامية في 10 بنوك، مع عرض آخر عائد على الشهادات كالتالي:

1- بنك فيصل الإسلامي:

هناك ثلاثة أنواع من الشهادات الادخارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بنك فيصل الإسلامي وهي:

الأولى: بمتوسط عائد تقريبي يصل إلى 13% سنويا يطرح البنك شهادة الاستثمار بأجل 3 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر، ويبدأ قيمة الشهادة من ألف جنيه.

الثانية: بمتوسط عائد تقريبي نحو 13% سنويا يطرح البنك شهادة “ازدهار” بأجل 5 سنوات، ويصرف العائد شهريا، وتبدأ قيمة الشهادة من ألف جنيه كحد أدنى.

الثالثة: شهادة “نماء” بأجل 7 سنوات، بمتوسط عائد تقريبي نحو 14% سنويا، يضاف على الشهادة كل 3 شهور.

2- بنك البركة:

يقدم البنك أربعة أنواع من شهادات الادخار وهي كمايلي:

الأولى: يبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه، بأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 15% سنويا، ويصرف العائد شهريا.

الثانية: يبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه بأجل 4 سنوات بمتوسط عائد 15% سنويا، ويصرف العائد شهريا.

الثالثة: شهادة بأجل 7 سنوات بمتوسط عائد 12.4% سنويا، ويصرف العائد سنويا، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

الرابعة: تتراوح بين 12% سنويا لدورية العائد الشهرية، أو 12.5% سنويا لدورية العائد ربع السنوية، وأيضا نفس العائد للدورية نصف السنوية، أو 18% سنويا للشهادة التي يصرف العائد عليها تراكميا في نهاية أجل الشهادة، يصرب بنك بركة شهادة تحت اسم “البركات” بأجل 3 سنوات تباين بينهم متوسط العائد حسب دورية صرف العائد.

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3- مصرف أبو ظبي الإسلامي:

يتراوح العائد في مصرف أبو ظبي، بين 11.5 و11.55% سنويا على دورية العائد الشهري، وبين 11.75% و11.80% سنويا على دورية العائد ربع السنوية، حيث يقدم منتجا تحت اسم “الصك الإسلامي” بأجل 3 سنوات، ومتوسط العائد يتباين حسب دورية صرف العائد، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

4- بنك مصر:

يقدم البنك نوعين من الشهادات:

يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول 500 جنيه، وتكون الشهادة الأولى بأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 12% سنويا، ويصرف العائد كل 3 أشهر.

يبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه كحد أدنى، وتكون بأجل 5 سنوات بمتوسط عائد 14% سنويا، ويصرف العائد شهريا.

5- البنك الأهلي المصري:

يقدم نوعين من الشهادات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية:

الأولى:يبدأ شراء الشهادة من أول 500 جنيه كحد أدنى بأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 13.24% سنويا، ويصرف العائد كل سنة.

الثانية: يبدأ شراء الشهادة 500 جنيه كحد أدنى، بأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 7.25% سنويا، ويصرف العائد تراكميا أي مع نهاية أجل الشهادة.

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6- البنك الزراعي المصري:

تحت اسم “المرابح” يقدم البنك الزراعي المصري شهادة الادخار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 12% سنويا، ويصرف العائد كل 3 أشهر، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

7- بنك عَوده:

يبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه، التي يقدمها بنك عودة بأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 14.5% سنويا، ويصرف العائد شهريا.

8- بنك الشركة المصرفية العربية:

يبدأ شراء الشهادات من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى، حيث يثدم بنك الشركة المصرفية العربية، نوعين من الشهادات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية:

الأولى: شهادة تحت اسم “المن” بأجل 3 سنوات، ويتباين متوسط العائد حسب دورية صرف العائد، وتتراوح بين 11.5% سنويا لدورية العائد الشهرية، لدورية العائد ربع السنوية يكون العائد 12% سنويا، و12.25% سنويا لدورية العائد نصف السنوية، ودورية العائد السنوية تصل إلى 12.5% سنويا.

الثانية: يصرب العائد بشهادة “السلو” تراكميا مع نهاية أجل الشهادة بأجل 3 سنوات، بمتوسط عائد 10% سنويا.

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9- المصرف المتحد:

يقدم أربعة أنواع من الشهادات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، منها شهادة بأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 11.5% سنويا، ويصرف العائد كل 3 أشهر، ويبدأ شراء الشهادة من أول 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها.

الثانية: بأجل 3 سنوات تصرف شهادة “الدخل الشهري” بمتوسط عائد 10% سنويا، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

الثالثة: والحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من أول ألف جنيه، وهي شهادة بأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 9.5% سنويا، ويصرف العائد في نهاية أجل الشهادة.

الرابعة: شهادة بأجل 5 سنوات بمتوسط عائد 9.75% سنويا، ويصرف العائد كل 6 أشهر، ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من أول ألف جنيه.

10- بنك ناصر الاجتماعي:

لا يخضع بنك ناصر لرقابة البنك المركزي، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي.

ويقدم البنك شهادة استثمارية بأجل 3 سنوات، بمتوسط عائد 16%، ويصرف كل 3 أشهر، ولا يضع البنك حدا أدنى لشراء الشهادة.