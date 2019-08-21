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أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سوف يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق الخامس من شهر سبتمبر القادم لعام 2019، تسليم ما يقرب من 312 وحدة سكنية في حوالي 13 عمارة، خلال المرحلة الأولى في مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، بالقائم بمنطقة شمال القرنفل، كود “111”، إلى الفائزين بالوحدات السكنية في هذا المشروع.

وقد صرح رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة المهندس عادل النجار، خلال البيان الصادر عنه اليوم الأربعاء، عن تسليم العمارات ذات أرقام التالية:

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عمارة 129.

عمارة 130.

عمارة 131.

عمارة 133.

عمارة 133.

عمارة 134.

عمارة 135.

عمارة 136.

عمارة 137.

عمارة 161.

عمارة 162.

عمارة 163.

عمارة 218.

وأوضح المهندس عادل النجار أن على المواطن الفائز بالوحدة السكنية في مشروع دار مصر للإسكان المتوسط التوجه إلى بنك التعمير والإسكان بفرع التجمع الخامس، من أجل إنهاء إجراءات البنك، بعدها عليه التوجه إلى جهاز التجمع الأول، وبالتحديد “مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول” ومعه خطاب البنك، وذلك من أجل تسجيل البيانات عبر الشبكة، واستلام خطاب إلى الموقع من أجل معاينة واستلام الوحدة السكنية الخاصة به.

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