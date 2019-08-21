قريبة من البحر.. “الإسكان” تعلن طرح شقق سكنية بـ”داون تاون” في العلمين الجديدة

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة عاصم الجزار، اليوم الأربعاء الـ 21 من أغسطس لعام 2019 الجاري، طرح وحدات سكنية في “الداون تاون” بالعلمين الجديدة خلال أيام، وأنَّ الوحدات الجديدة المطروحة ستكون قريبة من البحر، وتقع خلف الأبراج الجديدة، كما أن الوحدات ستطل على البحيرات المحيطة بالأبراج.

وقال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية المهندس خالد عباس، إن الوزارة ستطرح وحدات سكنية في “الداون تاون”، وهي المرحلة الأولى، بمندينة العلمين الجديدة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحًا أن مشروع “الداون تاون” بمدينة العلمين الجديدة، يتكون من 1320 وحدة سكنية.

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وأكد المهندس خالد عباس أن الوزارة ستطرح مرحلة أولى من الواحدات السكنية والتي تبلغ نحو 700 وحدة سكنية، مشيرًا إلى أنُّ الوحدات التي ستطرحها الوزارة خلال أيام ستكون كاملة التشطيبات بـ”أعلى جودة”، وأنَّ مساحات هذه الواحدات ستتراوح بين 90 مترًا حتى 300 متر وذلك لوحدات “Tawin House” في “الروف”.

وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية المهندس خالد عباس، أنَّ نسب تنفيذ المشروع وصلت إلى مراحل متقدمة، مؤكدًا أن الوحدات التي ستطرحها الوزارة في الأيام القليلة المقبلة للحجز ستكون جاهزة للتسليم، وذلك في الربع الأول من عام 2019 المقبل، ليستخدمها أصحابها بداية من العام المقبل بشكلٍ دائمٍ.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إلى أنَّ الحجز سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، على أن يكون التخصيص عن طريق الأسباقية، رافضًا الإعلان عن سعر الشقق قبل طرحها أمام المواطنين للحجز. وأكدت مصادر خاصة في هيئة المجتمعات العمرانية، أن سعر الشقة في مشروع “الداون تاون” بمدينة العلمين الجديدة، يبدأ من مليونٍ و350 ألف جنيه حتى 4 ملايين جنيه، وذلك يكون فقا للمساحة ونسب التميز.