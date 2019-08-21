مسؤول بالبنك المركزي: نستهدف 95 مليار دولار أمريكي تدفقات دولارية مع نهاية 2019

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صرح عضو في البنك المركزي المصري، إنه من المتوقع أن تحقق الدولة المصرية تدفقات بالعملة الأمريكية “الدولار” بما يقرب من 95 مليار دولار أمريكي من مصادر الدخل الأجنبي مع نهاية العام الراهن 2019.

وأوضح فخري الفقي، خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن الحصيلة المتوقعة عبر مصادر الدخل الأجنبي قد تضمنت 5 عناصر، وهي كالتالي:

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السياحة.

الصادرات.

تحويلات.

قناة السويس.

الاستثمارات الأجنبية المباشر.

وأوضح الفقي أن تلك الحصيلة من الدخل الأجنبي في مقابل قيمة 82 مليار دولار أمريكي التي تعد حصيلة دولارية خلال العام السابق 2018.

أعلن فخري الفقي أنه من المتوقع خلال العام الراهن 2019، أن تبلغ إيرادات الدولة المصرية من قناة السويس إلى ما يقرب من 6.2 مليار دولار أمريكي، بالإضافة لحصيلة صادرات بترولية، التي تقدر بنحو 9 مليارات دولار أمريكي.

وقد أعلن البنك الدولي إن الدين الخارجي للدولة المصرية قد ارتفع خلال الربع الأول من العام الراهن 2019، بنسبة مئوية تصل إلى 20.4% على أساس سنوي، عند مستوى 106.2 مليار دولار أمريكي، في مقابل 88.16 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المقارنة لها خلال عام 2018.

وقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقدي في الدولة المصرية للنقد الأجنبي مع نهاية شهر يوليو السابق 2019، بقيمة تصل إلى قيمة مالية إجمالية تصل إلى 565 مليون دولار أمريكي، على أساس شهري، ليسجل ما يقرب من 44.916 مليار دولار أمريكي، في مقابل مستوى 44.351 مليار دولار أمريكي مع نهاية شهر يونيو السابق لعام 2019.

وتعاني الدولة المصرية من التدفقات الدولارية قبل أن يتم إصدار القرار الخاص بتحرير سعر الصرف العملة المصرية “الجنيه”، خلال يوم 3 من شهر نوفمبر لعام 2016.

وقد اضطر البنك المركزي إلى رفع معدل الفائدة بعد أن تم تحرير سعر الصرف خلال شهر نوفمبر لعام 2016، إلى ما يقرب من 3 مرات بنسبة مئوية تصل إلى 7% خلال المرة الأولى بعد التعويم العملة المصرية مباشرة، ثم إلى نسبة 3%، وثم إلى نسبة 2% خلال شهر مايو لعام 2018، ثم إلى نسبة 2% خلال يوليو، ثم اتجه خلال فبراير السابق وشهر مارس لخفض أسعار الفائدة بنحو 1% على التوالي.

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