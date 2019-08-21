معيط: تم تحصيل 100 مليار جنيه ضرائب متنازع عليها

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‎استعرض وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط وزير المالية، ما تم إنجازه من قبل لجان الطعن الضريبى بإطار عمل وزارة المالية المصرية في مجال تحصيل الضرائب المتنازع عليها، تبعاً للبيانات التي قد تم نشرها من قبل المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عبر صفحته الرسمية

وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تم الوقت الراهن قد تم تحصيل ما يقرب من 100 مليار جنيهاً مصرياً لصالح الخزانة العامة للدولة المصرية. وقد وجه رئيس جمهورية مصر العربية فى هذا الإطار مواصلة الجهود من أجل العمل على إنهاء ما تبقى من حالات الطعن الضريبي في أسرع وقت ممكن تحقيقاً لمبدأ الحوكمة، والعمل على حُسن إدارة أصول الدولة المصرية، والحفاظ على موارده الدولة.

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جاء تلك التصريحات خلال فعاليات اجتماع رئيس الدولة المصرية عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

‎وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الاجتماع قد تناول مُتابعة محاور استراتيجية وزارة الصحة والسكان المصرية خصوصاً فيما يخص مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الحالات الحرجة من المواطنين المصريين، وكذلك متابعة كافة الخطوات التنفيذية الراهنة التي تتم خلال الوقت الراهن بمحافظة بورسعيد من أجل العمل على تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

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