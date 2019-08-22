بالصور.. تعرف على أنواع المانجو وأسعارها المتاحة حالياً بسوق العبور

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خلال الوقت الراهن من كل عام تتوافر العديد من أنواع المانجا بالأسواق التجارية المصرية على قائمتها سوق العبور للجملة، وتتفاوت الأسعار على حسب نوع المانجو، وعلى حسب المناطق التجارية التي تباع فيها أيضاً، تختلف الأسعار أيضاً تبعاً للشراء جملة أو قطاعي.

أسعار و أنواع المانجو بسوق العبور

المانجو العويسي

من أنواع المانجو المتاحة حالياً بالأسواق التجارية المانجو العويس حيث تتراوح سعر كيلو المانجو العويسي بسوق العبور ما بين 14 و24 جنيهاً مصرياً.

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المانجو الهندي

تتوافر بالأسواق المصرية التجارية المانجو الهندي، ويتراوح سعر كيلو المانجو الهندي بسوق العبور ما بين 10 إلى 16 جنيهاً مصرياً للكيلو الواحد.

مانجو فجر كلان

تتوافر المانجو فجر كلان في الأسواق التجارية المصرية، ويتراوح سعر كيلو المانجو فجر كلان ما بين 15 إلى 20 جنيهاً مصرياً خلال تعاملات سوق العبور.

المانجو تومي

تتوافر في السوق المصير المانجو تومي، وسجل سعر الكيلو في سوق العبور ما بين 15 و25 جنيهاً مصرياً للكيلو.

مانجو تيمور

تتوافر بالأسواق التجارية المصرية مانجو تيمور ويتراوح سعر الكيلو خلال تعاملات سوق العبور ما بين 10 إلى 16 جنيهاً للكيلو الواحد.

المانجو الزبدية

تتوافر المانجو زبدية في الأسواق المصرية، ويتراوح سعر الكيلو في سوق العبور ما بين 9 إلى 15 جنيهاً مصرياً.

المانجو البلدي

المانجو الفص

تتوافر المانجو الفص بالأسواق المصرية التجارية، ويسجل سعر كيلو المانجو الفص بسوق العبور ما يقرب من 40 جنيهاً مصرياً للكيلو الواحد.

مانجو الفونسو

تتوافر أيضا بالأسواق المصرية المانجو الفونس، ويتراوح سعر الكيلو ما بين 10 جنيهات إلى 18 جنيهاً مصرياً في سوق العبور للجملة.

مانجو دبشة

تراوح سعر كيلو المانجو دبشة خلال تعاملات سوق العبور للجملة ما بين 7 إلى 11 جنيهاً مصرياً للكيلو الواحد.

مانجو صديقة

تراوح سعر كيلو المانجو صديقة مابين 14 إلى 20 جنيهاً مصرياً للكيلو الواحد خلال تعاملات سوق العبور.

مانجو جولك

تتوافر بالأسواق المصرية مانجو جولك، ويتراوح سعر الكيلو في سوق العبور للجملة ما بين 12 إلى 18 جنيهاً مصرياً للكيلو الواحد.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المانجو تنمو بالمناطق المدارية الحارة في جميع أنحاء العالم، وتستخدم المانجو كغذاء رئيسي لمعظم سكان العالم بتلك المناطق، وتلقب المانجو بأنها ملك الفواكه بالمناطق الحارة، وتؤكل المانجو طازجة، التي تكون غنية بفيتامين “أ، وفيتامين ج”.

وقد زرعت أشجار المانجو لأول مرة في التاريخ قبل 4000 سنة بالهند، وأرخبيل الملايو، وقد نقلها المستكشفون في أوروبا خلال القرنين الـ 18 والـ 19 الميلادي، إلى مناطق المدارية الأخرى، وتزرع خلال الوقت الراهن بالعديد من دول العالم، مثل البرازيل، ودولة الهند، وكذلك في المكسيك، وفي الفلبين، وفي الولايات المتحدة الأمريكية.

أشجار المانجو من الأشجار الدائمة الخضرة، وقد يصل طولها إلى ما يقرب من 20 متراً، ولها أوراق طويلة، وأزهار تتميز بلونها الأبيض والبنفسجي، وتنمو ثمار المانجو من قاع مبايض الزهرات، ويكتمل نموها بعد مرور 5 أشهر من تكون الأزهار.

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