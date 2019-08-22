توقعات بتراجع جديد لسعر الدولار في الفترة القادمة

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شهد سعر الدولار الأمريكي خلال الأشهر السابقة حالة من التراجع، ثم عاد سعر صرف العملة الأمريكية إلى الاستقرار من جديد خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك حيث سجل سعر بيع الدولار ما يقرب من 16.62جنيهاً مصرياً.

ثم عاود سعر الدولار الأمريكي ارتفاعه من جديد على مدار تعاملات يومين متتاليين حيث سجل سعر البيع ما يقرب من 16.65 جنيهاً مصرياً، مما شكل صدمة لخبراء الاقتصاد، لعدم اتفاقه مع توقعاتهم.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار قد ارتفع خلال الأيام القليلة السابقة بقيمة تراوحت ما بين قرش إلى 4 قروش، خلال تعاملات أكثر من 7 بنوك، وقد تباينت توقعات خبراء الاقتصاد بشأن سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة القادمة، وقد أعلنوا عن توقعاتهم أن يسجل سعر الدولار 16 جنيه.

فمنذ بداية العام الراهن 2019، شهد الدولار الأمريكي حالة من التراجع بشكل مستمر في مصر، حيث كان يسجل سعر بيع الدولار الأمريكي في ذلك الوقت ما يقرب من 17.76 جنيه، وأصبح 16.50 جنيه خلال الوقت الراهن.

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