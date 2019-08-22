تعرف على.. أسعار اللحوم اليوم الخميس 22 أغسطس 20196

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شهدت أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 22 من شهر أغسطس لعام 2019، حالة من استقرار داخل الأسواق التجارية المحلية، اليوم، حيث تتجه العديد من الأسر المصرية في تنويع استهلاكها من البروتين، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار اللحوم بمصر.

خلال تلك الفترة بعد انتهاء فترة عيد الأضحى المبارك، تتمتع اللحوم بمعدلات شرائية تعد مرتفعة خصوصاً اللحوم البلدية التي تجد خلال الوقت الراهن رواجاً كبيراً.

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أسعار اللحوم اليوم

استقرت أسعار اللحوم خلال تعاملات الأسبوع السابق في الأسواق التجارية، حيث سجلت أسعار اللحوم خلال تعاملات اليوم الخميس التالي:

تراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 110 إلى 180جنيهاً مصرياً.

تراوح سعر كيلو لحم الضأن ما بين 110 إلى 180جنيهاً مصرياً.

تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 100 إلى 175 جنيهاً مصرياً.

تراوح سعر لحوم البتلو بالعظم بمحافظة الجيزة خلال تعاملات اليوم ما بين 75 إلى 170جنيهاً مصرياً.

سجل سعر كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160 جنيه.

سجل سعر كيلو لحم الكندوز الصغير ما بين 100 إلى 170 جنيه.

بينما سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير، ما بين 70 إلى 165 جنيهاً مصرياً.

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