الحكومة المصرية توافق على تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق

Advertisements

أعلن مجلس الوزراء المصري تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال فعاليات اجتماعه الأسبوعي عن موافقته على تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق “SCZone Utilities”.

بيان مجلس الوزراء عن تأسيس شركة المنطقة الاقتصادي للمرافق

وقد إصدار مجلس الوزراء بيان، جاء فيه، “أن شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق تعد شركة مساهمة مصرية الغرض من إنشائها هو القيام بكافة أعمال إنشاء، وتملك،وتشغيل، وإدارة، وصيانة المرافق بأنواعها المختلفة، أو أي مشروعات أخرى للمطورين والمستثمرين الراغبين بذلك داخل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس”.

Advertisements

أقرا المزيد الحكومة تكشف خطتها لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة