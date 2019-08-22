قبيل اجتماع السياسة النقدية للمركزي.. تراجع العائد على أذون الخزانة لنحو 100 نقطة أساس

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تراجع متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر ولأجل عام التي يتم طرحها من قبل البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية المصرية إلى نسبة 1.059% و1% على التوالي.

وقد طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس ما يقرب من 9.5 مليار جنيهاً مصرياً لأجل 182 يوماً، وقيمة 9.5 مليار جنيهاً مصرياً لأجل 357 يوماً.

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وقد أعلن البنك المركزي المصري عن موافقته على أن العرض أكثر من المطلوب بعطاء لأجل 182 يوماً، وقبل ما يقرب من 11 مليار جنيهاً مصرياً، بينما وافق على القيمة المطلوبة بعطاء أجل 357 يوماً.

وقد أوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن تراجع متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر بما يقرب من 1.059% ليصل إلى مستوى 16.9% في مقابل 17.959% خلال آخر عطاء لنفس الأجل خلال شهر أغسطس الراهن لعام 2019.

ويجدر هنا الإشارة إلى تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 365 يوماً إلى ما يقرب من 0.985% ليصل إلى ما يقرب من 16.511%، في مقابل نسبة 17.496% بآخر عطاء لنفس الأجل خلال شهر أغسطس الراهن لعام 2019.

وتبعاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد سجل معدل تغطية أذون الخزانة لأجل 182 يوماً ما يقرب من 2.3 مرة، وسجلت أذون الخزانة لأجل 357 يوماً ما يقرب من 3.8 مرة.

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