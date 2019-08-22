البورصة تدشن مؤشر “EGX30 TR ” لـ أنشط 30 شركة على العائد الكلي

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﻿قامت البورصة المصرية اليوم الخميس، بتدشين مؤشر جديد أطلق عليه مسمى “EGX30 TR”، على أن يكون هذا المؤشر خاص أنشط 30 شركة على العائد الكلي.

بيان البورصة المصرية

قامت اليوم البورصة بإصدار بيان صادر عنها اليوم جاء فيه، “إن مؤشر “EGX30 TR”، يضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة، ومن حيث النشاط، فيما يحدد رأس المال السوقي المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة سوف يتم إدراجها داخل المؤشر الجديد، وهي نفس الشركات المكونة للمؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30”.

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كما أضاف بيان البورصة، “يأخذ المؤشر الجديد باعتباره التوزيعات النقدية التي تقوم بها الشركات المكونة لمؤشر “EGX30″، حيث يتم تحويل قيمة التوزيعات النقدية لنقاط بالمؤشر الجديد، وهو ما يعكس كافة التغير السعري للأوراق المالية، والعائد من التوزيعات النقدية”.

كما أعلن البيان الصادر عن البورصة المصرية، “أن المؤشر الجديد يتميز بإنه يتفادى التركيز على صناعة بعينها، ولهذا فإنه يعمل على توفير تمثيل جيد لكافة الصناعات، وجميع القطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصري”.

وأضافت البورصة المصرية، “إنه تم احتساب المؤشر الجديد منذ بداية شهر فبراير، بقيمة تصل إلى 1000 نقطة، ويقوم مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة على العائد الكلي بالجمع بين كل من أداء رأس المال السوقي، وقيمة الأرباح المعلنة عنها الخاصة بالشركات المدرجة في المؤشر الجديد، كما يستخدم المؤشر أخر سعر بدلاً من سعر الإغلاق”.

كما أعلنت البورصة المصرية، أنه سوف يتم إجراء مراجعتين كل عام على مكونات المؤشر، المراجعة الأولى مع نهاية شهر يناير ويتم العمل بها بداية فبراير عن الفترة من بداية شهر يوليو وحتى يوم 31 من شهر ديسمبر، والمراجعة الثانية تتم مع نهاية شهر يوليو، ويتم العمل بها مع بداية من شهر أغسطس عن الفترة من الأول من شهر يناير، وحتى يوم 30 من شهر يونيو.

رئيس البورصة: مؤشر “EGX30 TR” يساعد المستثمرين في قياس العائد الكلي

أعلن رئيس البورصة المصرية محمد فريد، إن المؤشر الجديد يتميز بأنه يساعد المستثمرين بقياس العائد الكلي على استثماراتهم داخل البورصة المصرية، حيث أن هذا المؤشر الجديد لا يتضمن فقط التغير السعري للأوراق المالية، “الأرباح الرأسمالية”، بل يتضمن المؤشر الجديد أيضاً التوزيعات الخاصة بالأرباح النقدية.

وتابع رئيس البورصة المصرية، إن تدشين المؤشر الجديد داخل البورصة المصرية تحت مسمى “EGX30 TR”، يأتي استكمالاً لعملية التطوير المستمرة والشاملة، التي يتم تنفيذها من قبل إدارة البورصة المصرية على كافة المؤشرات، حرصاً منها على تطوير أدوات سوق المال المصرية، وتطوير مؤشراته، من أجل تلبية رغبات العديد من الأطراف الفاعلة بسوق الأوراق المالية المصري، وتنويع أدوات قياس أداء السوق أمام كافة المستثمرين، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية بمجال إدارة مؤشرات أسواق الأوراق المالية، وذلك على النحو الذي يساهم في العمل على تنويع الخيارات الاستثمارية أمام كافة المستثمرين بالسوق المصري.

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