البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة 1.50 % خلال اجتماعه اليوم

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قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه منذ قليل، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25%، و15.25%،و14.75%، على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس أيضا، لتصل إلى 14.75%.

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ويأتي قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري منذ فبراير، حيث ثبت أسعار الفائدة في اجتماعاته السابقة خلال 2019 في مايو ومارس ويوليو.

وجاء قرار البنك المركزي المصري مطابقاً لتوقعات الخبراء والمحللين بخفض أسعار الفائدة بسبب تراجع التضخم السنوي في مصر لأدنى مستوى منذ 4 سنوات، واستقرار سعر العملة، بالإضافة إلى تراجع أسعار الفائدة عالمياً في أغلب الدول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وسط انكماش الاقتصاد العالمي.

وكان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية هبط إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2015 ليسجل 8.7 بالمئة في يوليو الماضي، مخالفاً لتوقعات المحللين.