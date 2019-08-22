خبير يدعو المواطنين لشراء الذهب: “هاتوه بأي سعر”

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في ظل التوقعات بزيادة الأسعار خلال الفترة القادمة، دعا محلل المواطنين لشراء الذهب عند أي سعر، متوقعا أن يحقق المستثمرين مكاسب على المدى الطويل مع اتجاه البنوك المركزية العالمية للتيسير النقدي.

وقال مؤسس “موباس كابيتال بارتينير” مارك موباس في تصريحات لوكالة “بلومبرج” إن الآفاق طويلة الآجل للذهب تشير لصعود ملحوظ، مع حقيقة أن المعروض النقدي من المتوقع أن يرتفع.

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وفي نصيحته بشراء الذهب فورا قلب مارك “بصراحة أعتقد يجب أن تشتري الذهب عند أي مستوى”.

وسجلت أسعار الذهب في الشهر الحالي أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات، مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية ضد الصين.

ومن الموقع مع سعي البنوك المركزية لخفض معدلات الفائدة فإن طباعة الأموال ستحدث بشكل كبير للغاية، بحسب مؤسس “موباس كابيتال بارتينير” مرشحاً تخصيص نحو 10 بالمائة من المحفظة الاستثمارية لصالح الذهب.

وحفز زيادة دور العملات الإلكترونية مثل البيتكوين النقاش في سوق المعادن النفيسة وذلك فيما يتعلق بقيمتها الحقيقية وما إذا كان ارتفاعها بشكل عام سيصرف الانتباه عن الذهب كملاذ آمن، بحسب مؤسس “موباس كابيتال بارتينير”، مشيراً إلى أن ذلك كله سيساهم في تعزيز استهلاك الذهب.