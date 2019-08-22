البنك الأهلى يقرر خفض عائد الشهادات إلى 14%

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قرر البنك المركزى المصرى اليوم خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%، وهو ماعلق عليه هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس، لافتا إلى أن هذا القرار أتى بعد انخفاض معدل التضخم والتحسن الملحوظ فى المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصرى، وخفض الفائدة من بنوك مركزية عالمية.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس، أن القرار يسهم فى دعم الاستثمار ويرفع معدل الطلب على القروض والائتمان.

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واجتمعت لجنة الخصوم والأصول بالبنك الأهلى المصرى المعروفة اختصارا باسم “أليكو” بشكل استثنائى اليوم، وقررت خفض أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية ثابتة العائد ذات أجل 3 سنوات بنسبة 1 % لتصبح 14% و 14.25% بدلا من 15% و15.25%، بالإضافة إلى خفض معدل الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بنسبة 1.5% لتصبح 14.5% بدلا من 16%، وخفض فائدة الشهادات الخماسية 1%، حسبما أوضح رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات صحفية.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها اليوم الخميس خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل الى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪ على الترتيب.