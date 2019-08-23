إعلان موقف بنك مصر والقاهرة من قرار “المركزي” بتخفيض سعر الفائدة الأحد المقبل

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أعلنت إدارة بنك القاهرة أن يوم الأحد المقبل سوف يشهد اجتماع لجنة الأصول والخصوم بابنك، وذلك لمتابعة آثار قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في اجتماع لجنة السياسات النقدية أمس الخميس.

من ناحيته صرح طارق فايد رئيس بنك القاهرة في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، الموافق 23 أغسطس، أن لجنة الألكو ستقرر الفائدة على كافة شهادات الادخار والحسابات والودائع بالبنك بعد غد، لا سيما أنه قد تراجعت الفائدة تلقائيًا على شهادات البنك ذات العائد المتغير.

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وعلى صعيد متصل، كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات صحفية أن مصرفه سوف يعقد اجتماع لجنة الأصول والخصوم يوم الأحد القادم، لمتابعة أسعار الفائدة على جميع الأوعية الادخارية بالبنك .

كما أعلن يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري،أمس الخميس موقف مصرفه من قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار 1.5% ، حيث قرر خفض الفائدة على الشهادات ثابتة العائد بواقع 1% بشكل استثنائي .

ولفت رئيس البنك الأهلي المصري إلى أن البنك قرر خفض الفائدة على الشهادة الثابتة العائد ذات الأجل 3 سنوات إلى 14% مقابل 15% يصرف شهريًا، بينما دورية الصرف ربع السنوية أصبح العائد عليها 14.25% مقابل 15.25%، موضحًا أن العائد على الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري انخفض من 13% إلى 12%، لافتًا إلى أن العائد على الشهادت الادخارية أجل 3 سنوات متغيرة العائد هبط من 16% إلى 14.5%.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، كانت قد اجتمعت أمس الخميس، وقررت خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلي 14.75٪.