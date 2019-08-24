بسبب الحرب التجارية.. أسعار الذهب تشتعل عالمياً

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ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة تصل إلى 2%، لتصل إجمالى نسب صعود المعدن الأصفر إلى ما يقرب من نسبة 8% منذ بداية شهر أغسطس لعام 2019، حيث سجل إجمالي ما صعد إليه المعدن الأصفر منذ بداية العام الحالي 2019 إلى ما يقرب من نسبة 19%، حيث سجل الذهب رابع أسبوع من المكاسب تبعاً للتصريحات التي أعلنت عنها وكالة الأنباء “رويترز”.

وصعد الذهب خلال تعاملات اليوم السبت مع تفسير المستثمرين الكلمة التي أعلن عنها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول خلال ندوة جاكسون هول، “على أنها تميل نحو موقف تيسير للسياسات النقدية”، في حين أن التعليقات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فاقمت الوضع الاقتصادي، بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين.

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صعود الذهب خلال المعاملات الفورية

ارتفع الذهب خلال المعاملات الفورية بنسبة مئوية تصل إلى 1.9% عند مستوى 1527.31 دولار للأونصة مع نهاية جلسة التداول، بعدما سجل خلال وقت سابق عند مستوى 1529.67 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 من شهر أغسطس لعام 2019، عندما سجل أعلى مستوى له منذ 6 سنوات عند مستوى 1534.31 دولار للأونصة.

كما ارتفعت العقود الأمريكية للذهب بنسبة مئوية تصل إلى 1.9% لتصل عند التسوية ما يقرب من 1537.60 دولار للأونصة.

بوب هابركورن: أن تصريح جيروم باول من شأنه أن يؤدي لارتفاع أسعار الذهب

أعلن كبير محللي الأسواق في “آر.جيه. أو فيوتشرز” بوب هابركورن، حقيقة أن جيروم باول، قد أعلن إنهم “مجلس الاحتياطي الاتحادي” سوف يتصرفون بالطريقة المناسبة من أجل دعم النمو، هذا التصريح من شأنه أن يعمل على رفع اسعار الذهب للصعود، حيث أن لديهم أداتين رئيسيتين هما “الأداة الأولى هي تيسير الكمي، والأداة الثانية هي تخفض أسعار الفائدة”، وكلاهما سوف يتسبب بصعود أسعار الذهب العالمية

كما أعلن جيروم باول، “إن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بموضع موات، لكنه قدم قرائن قليلة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم”، وفي الوقت نفسه فقد قام باستعراض العديد من سلسلة المخاطر الاقتصادية، والمخاطر الجيوسياسية التي يراقبها مجلس الاحتياطي الأمريكي، وأشار إلى أنها مرتبطة بالصراع التجاري بين الولايات المتحدة وبين الصين.

إدوارد مويا: ينبغي ألا نفاجأ حين يخفض الاحتياطي الاتحادي الفائدة بمقدار نقطة مئوية على مدار الـ 12 شهراً القادمة

كما أعلن كبير محللي السوق بأونادا إدوارد مويا، “ينبغي ألا نفاجأ إذا رأينا مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يجري تخفيضات للفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة على مدار الـ 12 شهراً القادمة، مع برنامج جديد من أجل التيسير النقدي”.

وأثارت كلمة جيروم باول رداً غاضباً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، متسائلاً عما إذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هو “عدو” أكبر من شي جين بينغ رئيس دولة الصين.

دونالد ترامب يأمر الشركات الأمريكية بالخروج من الأسواق الصينية

كما قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصًب جام غضبه على دولة الصين، حيث أمر الشركات الأمريكية بأن تقوم بدراسة إغلاق عملياتها بـ ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وهو ما دفع الأسهم إلى حالة من الهبوط الحاد، وأثار المزيد من التدفقات إلى المعدن الأصفر باعتباره من الملاذات الاقتصادية الآمنة.

وجاء هذا بعد أن كشفت الدولة الصينية النقاب عن رسوم جمركية انتقامية على بضائع أمريكية بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 75 مليار دولار أمريكي.

ارتفاع أسعار الذهب السوق المحلي بمصر

وقد صعدت أسعار الذهب في السوق المحلي المصري خلال الوقت الراهن بما يقرب من 11 جنيهاً مصرياً خلال تعاملات أمس الجمعة، على خلفية ارتفاع أسعار الذهب العالمية إلى ما يقرب من 1524 دولار أمريكي للأونصة حيث يسجل عيار 21 ما يقرب من 704 جنيهات للجرام.

صعود الفضة والبلاتين وهبوط البلاديوم

خلال تعاملات سوق المعادن النفيسة الأخرى، فقد صعدت أسعار الفضة بنسبة مئوية تصل إلى 2.6% عند مستوى 17.45 دولار للأونصة، بينما ارتفعت أسعار البلاتين بنسبة مئوية تصل إلى 0.18 % إلى نسبة 858.80 دولار للأونصة.

كما هبطت أسعار البلاديوم بنسبة مئوية تصل إلى 1.6% عند مستوى 1453.03 دولار للأونصة، لكن المعدن المستخدم بأجهزة تنقية العادم بالسيارات فقد سجل 3 أسبوع على التوالي من المكاسب مع صعود بنسبة 0.9%.

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