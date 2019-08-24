الذهب يقفز 13 جنيهًا في 24 ساعة وعيار 21 يسجل 705 جنيهًا خلال تعاملات اليوم

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قفزة شديدة شهدتها أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، الموافق 24 أغسطس، حيث ارتفع سعر المعدت الأصفر محليًا بعد أن تأثر بارتفاع سعر المعدن عالميًا، وكسر حاجز الـ 700 جنيهًا ، وسجل العيار 21 نحو 705 جنيهًا للجرام.

وصرح نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم السبت بشكل ملحوظ حيث وصل إلى 705 جنيهات مقابل 692 جنيهًا أمس.

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كذلك فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 604 جنيهات، والجرام عيار 24 إلى نحو 805.7 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 5640 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب الأسبوع الماضي قد أغلقت على ارتفاع بلغ 2%، وفسر المستثمرين كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في ندوة جاكسون هول على أنها تميل نحو موقف تيسيري للسياسة النقدية،كذلك فإن تعليقات للرئيس دونالد ترامب، قد أثارت العديد من التوترات التجارية مع الصين.

وعلى المستوى العالمي فقد صعد الذهب في المعاملات الفورية أمس 1.9% إلى 1527.31 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بعدما وصل في وقت سابق إلى 1529.67 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الثالث عشر من أغسطس، عندما سجل أعلى مستوى في 6 سنوات عند 1534.31 دولار، وفق ما نشرته وكالة”رويترز”.

وفي إطار الدور الخدمي الذي يحرص عليه موقع “مصر 356” ننشر لكم في السطور التالية سعر الذهب في السوق المحلية اليوم السبت، الموافق 24 أغسطس، وهي كما يلي:

عيار 18 سجل 604.25 جنيه

عيار 21 سجل 705 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 805.75 جنيه

الجنيه الذهب 5640 جنيها

أوقية الذهب 1526 دولار

جدير بالذكر أن هناك قطاع كبير من الأسر المصرية، يحرص على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى،كما أن هناك قطاع ليس بالقليل من المصريين يتعاملو مع المعدن الأصفر على أن شراءه نوع من الإستثمار مأمون المخاطر، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

اقرأ المزيد: سعر الذهب اليوم فى مصر “جدول بالجنيه والدولار” .