ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت بقيمة 13 جنيها

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بمعدل 13 جنيهًا في الجرام الواحد متأثرة بارتفاع سعر المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 705 جنيهات مقابل 692 جنيهًا أمس الجمعة.

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وبهذا يكون قد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 604 جنيهات للجرام الواحد، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 805.7 جنيه لأول مرة، وسجل سعر الجنيه الذهب 5640 جنيهًا، بدون مصنعية.

يذكرأنه خلال الأسبوع الماضي أنهت أسعار الذهب مرتفعة بقيمة تقدر بـ 2%، مع تفسير المستثمرين كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في ندوة جاكسون هول على أنها تميل نحو موقف تيسيري للسياسة النقدية، في حين فاقمت أحدث تعليقات للرئيس دونالد ترامب، التوترات التجارية مع الصين.

كما صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية أمس الجمعة 1.9% إلى 1527.31 دولار للأوقية الواحدة، كما أنه في أواخر جلسة التداول بعدما وصل في وقت سابق إلى 1529.67 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الثالث عشر من أغسطس، عندما سجل أعلى مستوى في 6 سنوات عند 1534.31 دولار، بحسب وكالة رويترز.