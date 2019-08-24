مصدر حكومي: خفض فائدة الدولار سيكون أكثر تأثيراً على السلع التموينية من الجنيه

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بعد تخفيض سعر الفائدة، 150 نقطة على أساس الإقراض والإيداع لليلة واحدة، من قبل لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، أثار عدة تساؤلات على مدى تأثير هذا القرار على تكلفتها السلع التموينية ،التي يتم استيراد جانب كبير منها لصالح المنظومة التموينية، وأبرزها اللحوم وزيوت الطعام والأرز وبعض البقوليات مثل الفول والمكرونة والقمح.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين في تصريحات صحفية أن تكلفة السلع التموينية، تتأثر بشكل أكبر بقرارات الفائدة على الدولار وليس الجنيه، لافتا إلى أن الحكومة تستورد كميات كبيرة من السلع التموينية، يتصدرها القمح، حيث تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

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وبقيمة مالية تصل إلى 30 مليار جنيه في المتوسط، يتم إستيراد ما يقرب من 5 إلى 6 مليون طن قمح سنويا من دول مثل روسيا، رومانيا، كازاخستان، فرنسا، أمريكا بحسب مصدر مسئول بوزارة التموين.

ويتراوح متوسط سعر طن القمح العالمي حاليا بين 190 إلى 210 دولارات.

وفي بعض الأحيان تحصل الحكومة على تمويلات دولارية، موجهة لصالح استيراد سلع تموينية، كما تتأثر تلك التمويلات بحركة الفائدة على العملة الأجنبية.

كما تقوم هيئة السلع التموينية بفتح اعتمادات مستندية بالبنوك المحلية عند استيراد تلك السلع، وتتأثر تكلفة فتح تلك الاعتمادات بسعر الفائدة على الدولار أيضا.

وتم خفض سعر الفائدة بواقع 1.5 نقطة مئوية إلى 14.25% على الايداع 15.25% على الإقراض، حسبما قرر البنك المركزي الخميس الماضي.

البنك المركزي المصري يخفض الفائدة على الدولار لأول مرة منذ 11 عاما

كما أقدم البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نهاية يوليو، على خفض الفائدة على الدولار ربع نقطة مئوية إلى 2% و 2.25%، لأول مرة منذ 2008.

ويضغط دونالد ترامب الرئيس الأمريكي على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإجراء مزيد من خفض الفائدة على الدولار.

ويصل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 24ـ8ـ2019، إلى 16.74 جنيه.

89 مليار جنيه دعم السلع التموينية

ويصل الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في الموازنة المالية الحالية إلى مايقرب من 89 مليار جنيه للسلع التموينية، وتتوزع مخصصات التموين بواقع 38 مليار جنيه للمقررات التموينية، بينما تصل المخصصات للخبز المدعم 51 مليار جنيه، وذلك لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

وتدعم الحكومة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية بـ 50 جنيها لأول 4 أفراد وباقي الأفراد 25 جنيه كل شهر.

يحصل المستفيد من الدعم على سلع غذائية وغير غذائية، و 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عمليات حذف غير مستحقي الدعم منذ شهر يناير الماضي، حيث انتهت الوزارة حتى الآن من حذف 500 ألف مواطن غير مستحق للدعم، من خلال المحددات التي يتم وضعها من قبل لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء.