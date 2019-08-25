طرح وحدات جديدة بـ”سكن مصر” في 5 مدن.. إليكم التفاصيل

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أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال فعاليات اجتماع له عقد تحت رئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقته على التعامل بنفس الأسعار الخاصة ببيع المتر المربع السابق اعتمادها، حيث تم تحديد الأسعار في مشروع سكن مصر ومساحة الوحدة السكنية تصل إلى 115 متر مربع، للوحدة كاملة تشطيب، بالإضافة إلى نسب التميز، والمقرر طرحها للبيع للمواطنين.

وأعلن وزير الإسكان، خلال البيان الصادر عن اليوم، أن وحدات مشروع سكن مصر سوف يتم طرحها في المدن الـ 5 التالية:

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دمياط الجديدة. المنيا الجديدة. غرب أسيوط “ناصر”. غرب قنا. المنصورة الجديدة.

وتابع وزير الإسكان إن نظام السداد يتضمن ، دفع المبلغ الخاصة بـ جدية الحجز، واستكمال سداد نسبة مئوية تصل إلى 20% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، بالإضافة إلى دفع نسبة 1% مصاريف إدارية، ونسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء، من إجمالي قيمة الوحدة السكنية خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء فترة الحجز الإلكتروني.

كما أكد الوزير أنه، على العميل سداد باقي قيمة الوحدة السكنية التي تقدر بحوالي 80% من إجمالي قيمة الوحدة ، تبعاً للنظام التالي:

سداد نسبة 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

سداد قيمة 10% من إجمالي قيمة الوحدة عند الاستلام.

سداد باقي قيمة الوحدة السكنية على أقساط ربع سنوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد.

يبدأ سداد القسط الأول بعد مرور 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة السكنية.

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